Vlahovic vuole rimanere in Italia e il Milan ha un vantaggio

Vlahovic ha espressamente chiesto al proprio agente di rimanere in Italia. Per il momento il giocatore vorrebbe continuare la propria avventura nel nostro paese, in futuro poi si vedrà. D’altra parte la realtà di Firenze inizia ad essere stretta, motivo per cui a giugno potrebbe cambiare squadra.

Il Milan è in netto vantaggio per accaparrarsi il talento viola. Juventus e Inter si sono defilate, solo il Napoli sembra interessato qualora Milik dovesse partite. Tuttavia, Paolo Maldini può puntare sulla volontà del giocatore che ha più volte strizzato l’occhio ai rossoneri e ad Ibrahimovic.