Vlahovic, idolatria per Ibrahimovic ed esultanza alla Rebic

Deve aver provato grandi emozioni ieri sera Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina, che contro l’Inter aveva esultato alla Rebic, ha potuto finalmente incrociare il proprio idolo fin da bambino: Zlatan Ibrahimovic. Il serbo, che ieri ha scambiato la maglia proprio con Ibra al termine della partita, sul proprio profilo Twitter ha pubblicato un post in cui celebra il bomber svedese: «Trovate qualcuno che vi guardi come io guardo Zlatan».

You need to find someone to look at you in the same way that i look at Zlatan 🍼 @Ibra_official Dream pic.twitter.com/x7wJraZsC6

— vlahovicd (@vlahovicdusan9) February 23, 2020