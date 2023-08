Viviano sicuro: «Lotta Scudetto? Loro vinceranno il campionato»

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Emiliano Viviano ha detto la sua sulla favorita per questo scudetto di Serie A

«Nella mia griglia il Napoli non è favorito, per me l’Inter vince il campionato. L’anno scorso ero l’unico ad aver detto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto e anche in maniera discretamente facile. Penso che l’Inter abbia un anno di lavoro in più con l’allenatore, penso che sia una squadra forte anche più del Napoli l’anno scorso».