Roma Milan Primavera Femminile 1-4, le rossonere scrivono la storia: prima volta in finale Scudetto. Il tabellino del match

Che impresa, che meraviglia. Per la prima volta nella storia il Milan Femminile Primavera giocherà la Finale del campionato Primavera femminile, e lo farà grazie a una partita indimenticabile. Le rossonere, infatti, hanno superato per 4-1 le campionesse in carica della Roma, vincitrici delle ultime quattro edizioni e ostacolo invalicabile nelle Semifinali del 2022 e 2023. Non nel 2024, però, perché abbiamo indirizzato la partita grazie a un primo tempo scintillante – gol di Longobardi, Appiah e Stokić – chiudendo poi i conti con una ripresa autoritaria e determinata, forti anche della superiorità numerica e dal quarto gol firmato da Renzotti.

Mai, nelle prime tre stagioni della Primavera femminile rossonera, eravamo riusciti a superare le fortissime giallorosse. Non poteva esserci, quindi, una prima volta migliore per le ragazze di Mister Zago, capaci di conquistare un risultato tanto importante quanto meritato. Una vittoria che ci apre le porte dell’atto finale, quello che sabato 11 (calcio d’inizio alle 16.30, diretta sul canale YouTube della FIGC femminile) metterà in palio lo Scudetto. Affronteremo la vincente di Inter-Sassuolo, con tanta voglia di superarci e regalarci un sogno. Forza ragazze!

Roma Milan Primavera Femminile 1-4, il tabellino del match

ROMA (4-3-3): Merolla; Pieri (16’st Mar. Cherubini), Falzone (34’st Canale), E. Testa, Pizzuti (34’st Bernardi); S. Testa, Catena, Pellegrino Cimò; Zouhir (38′ Fuzio), Ventriglia, Galli. A disp.: Valeri; Fuzio, Lasco, May. Cherubini, Viesti, Caruso. All.: Viglietta.

MILAN (4-2-3-1): Tornaghi; Zanini (36’st De Marco), Sorelli, Pomati (17’st Boldrini), Gemmi; Cesarini, Arrigoni; Appiah, Stokić (17’st Donolato), Renzotti (23’st Mikulica); Longobardi (36’st Cappa). A disp.: Lorenzi; Carotenuto, Minnei, Zanisi. All.: Zago.

Arbitro: Ammannati di Firenze.

Gol: 10′ Longobardi (M), 15′ rig. Ventriglia (R), 16′ Appiah (M), 39′ Stokić (M), 21’st Renzotti (M).

Ammonita: 36′ Pomati (M).

Espulsa: 37′ E. Testa (R).