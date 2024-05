Gol Ruggeri: l'obiettivo rossonero a segno in Atalanta Marsiglia

Sono in campo Atalanta e Marsiglia per la semifinale di Europa League. Ruggeri, obiettivo del Milan, firma il gol del raddoppio

L’ Atalanta in questi minuti sta affrontando il Marsiglia nella semifinale di ritorno di Europa League 2023-24. I bergamaschi sono in vantaggio per 2 reti a 0. Merito delle reti di Lookman nel primo tempo e del raddoppio arrivato al 52′ con Ruggeri.

🇪🇺 Goal: Matteo Ruggeri | Atalanta 2-0 Marseille | 🅰️ Ademola Lookmanhttps://t.co/UPw2Lm4REP — FootColic ⚽️ (@FootColic) May 9, 2024

Il neroazzurro accostato al calciomercato Milan ha battuto l’ex Roma Pau Lopez con un gran tiro in diagonale nell’angolo alto