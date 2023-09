Vieri è sicuro: «Il Milan farà un gran campionato, hanno preso giocatori forti»

L’ex attaccante di Inter e Milan, Christian Vieri, ha espresso le proprie sensazioni sulla stagione e sul mercato dei rossoneri

Intervenuto nel corso dell’ultima puntata della BoboTV su Twitch, Christian Vieri ha parlato delle innovazioni di quest’anno del Milan di Stefano Pioli.

LE PAROLE – «Pioli cerca soluzioni. Li hanno preso giocatori forti, ma non di prima fascia, come Pulisic. Aspettiamo però quando gli impegni raddoppiano e giocheranno ogni tre. Cercando soluzioni vinci le partite. Come Maignan quando cerca il terzino, come ammette Pioli in conferenza stampa. Il Milan farà un grande campionato, c’è tanto entusiasmo. Giroud, Leao e Theo incredibili, a Miagnan non gli fai mai gol».