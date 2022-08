Vieri: «Giroud? Segna sempre gol decisivi»

L’ex centravanti di Milan, Inter, Juve e Lazio ha detto la sua a Sportweek sugli attaccanti della Serie A

L’ex centravanti di Milan, Inter, Juve e Lazio ha detto la sua a Sportweek sugli attaccanti della Serie A. Ecco le sue parole su Giroud:

«È un grande. È un centravanti vero e ha tanta esperienza. I compagni sanno sempre dove si trova perchè lui è bravo a farsi vedere. Gioca di sponda, spalle alla porta arretra, protegge la palla per far salire la squadra. Fa reparto da solo. Non segnerà tanto, ma fa gol decisivi»