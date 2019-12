Vieri a tiki taka condivide le parole di Boban di ieri nel post Atalanta-Milan

Ieri sera Vieri ha voluto condividere le parole Boban in merito alle dichiarazioni del croato nel post partita Atalanta-Milan

«Boban va in tv e dice la verità, la proprietà non si è vista. Condivido quello che ha detto Boban, con Pioli vedo una squadra viva, prima non era così, prima erano piatti. L’allenatore sta facendo un buon lavoro, anche secondo me. Ripeto ora sono vivi e poi oggi nessuno sale a Bergamo e vince. Chiunque dalla squadra di Gasperini può prendere 3-4-goal quando vai a giocare in casa loro»