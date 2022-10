Vierchowod su De Ketelaere: «Dovrebbe avere più personalità»

Pietro Vierchowod parla così del momento di Charles De Ketelaere. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb

«De Ketelaere? Ha ottime qualità ma dovrebbe avere più personalità. Siamo all’inizio, aspetterei a darne un giudizio. Per me rischia di più la Juventus, il Milan l’ho sempre visto fare bene in casa. La Juve dovesse perdere sarebbe esclusa. Tutte le problematiche ritornerebbero a galla. Il Milan può anche permettersi di non vincere perché rimane lì e le sue ambizioni rimangono intatte. Cambierebbe tutto per la Juventus. Il Milan è avanti, gioca in casa, non credo che ci arrivi meglio la Juve. La Juve ha vinto due partite? Da qui a dire che ha risolto i problemi ce ne passa. Solo una vittoria col Milan potrebbe farla rientrare.»