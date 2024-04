Gyokeres Milan, Vidigal sicuro sul futuro dell’attaccante: «Lo vedrei bene in questa squadra, ma…». Le parole dell’ex calciatore

Jose Luis Vidigal ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli di Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona e obiettivo del calciomercato Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore del Napoli:

PAROLE – «È un attaccante incredibile, ha qualità fisiche e tecniche. È diverso dagli altri attaccanti, attacca bene la profondità. E’ un attaccante di altissimo livello ma ha una clausola da 100 milioni e se non va al Napoli andrà ad una altra grossa squadra. E’ una punta con caratteristiche che non vedevo da anni. Osimhen andrà via e a Napoli avranno bisogno di un attaccante forte. Gyokeres se verrà in Italia farà tanti goal come ha fatto Osimhen. In ogni partita stupirà»