Vidal risponde a Bonucci: «Scudetto? Rivincita per loro»

Arturo Vidal ha risposto a Leonardo Bonucci dopo le accuse del difensore di Scudetto non meritato da parte dell’Inter. Le parole del cileno

Arturo Vidal non è uno che resta in silenzio di fronte alle provocazioni e il cileno, ai microfoni di Sportmediaset, ha risposto alle accuse di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero aveva detto che lo Scudetto dell’Inter non fosse meritato.

RISPOSTA A BONUCCI – «Non gli rispondo niente (ride,ndr). C’è una rivincita per loro. Vediamo chi è il più forte».

PRONTO PER LA JUVE – «Se sono pronto per la Juve? Spero di esserlo per domenica e per tutto l’anno».