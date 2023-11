Il Milan si sta muovendo sul mercato per un vice Giroud, ma in tal senso potrebbe essere un rimpianto Colombo

I numeri non mentono. Il Milan si sta muovendo sul mercato per un vice Giroud, ma in tal senso potrebbe essere un rimpianto Colombo:

l’attaccante attualmente in prestito al Monza ha realizzato 3 gol in 9 partite in Serie A, meglio sia di Okafor (2 in 10) ma soprattutto di Jovic (0 in 6)