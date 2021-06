Via i mercanti dal tempio: Maldini detta la linea del nuovo corso rossonero

Via i mercanti dal tempio: al Milan è finita l’epoca delle super commissioni ai procuratori e degli ingaggi senza senso

Il Milan ha tracciato una strada precisa e l’addio di Calhanoglu, il secondo a parametro zero dopo quello di Donnarumma, conferma la linea del nuovo corso rossonero. Maldini e tutta la dirigenza hanno in mente un piano chiaro secondo il quale ognuno va pagato il reale valore che ha dimostrato in campo, secondo la valutazione della società stessa, e lo porta avanti con coerenza.

VIA I MERCANTI DAL TEMPIO – Mutuando una celebre frase di Rino Gattuso all’epoca della sua avventura come tecnico rossonero, il DT del Diavolo ha sposato lo stesso pensiero: priorità all’AC Milan. Con buona pace di Calhanoglu e Donnarumma che di quel tempio, forse, non ne erano nemmeno tanto degni.