Verso SPAL-Milan: Pioli imbattuto in Serie A contro i ferraresi

Verso SPAL-Milan: il tecnico rossonero Stefano Pioli non ha mai perso in una partita di campionato contro i ferraresi

Il match di questa sera, che andrà in scena alle ore 21:45 e sarà valido per la ventinovesima giornata di Serie A, sarà uno snodo cruciale per entrambe le compagini. Da una parte il Milan dovrà cercare di dare continuità ai due successi ravvicinati ottenuti contro Lecce e Roma, per alimentare l’obiettivo Europa, dall’altra invece la SPAL è alla disperata ricerca di punti salvezza, per smuovere una situazione di classifica che al momento vede gli uomini di Di Biagio in ultima posizione.

Analizzando qualche dato, possiamo scorgerne uno curioso: il tecnico rossonero Stefano Pioli conta cinque partite in Serie A contro i ferraresi: lo score è più che positivo, con tre successi e due pareggi. Tra le squadre contro cui l’attuale allenatore del Milan non ha mai perso in Serie A, la SPAL è quella contro cui conta più gare.