Verso Napoli-Milan: il ricordo della sfida del 1° maggio 1988

In vista della sfida di domenica sera al San Paolo, l’account twitter del Milan ricorda la sfida che valse il primo Scudetto di Sacchi

Napoli-Milan evoca sempre grandi battaglie del passato, in particolar modo alla fine degli anni ’80 quando rossoneri e parenopei si giocano spesso e volentieri lo Scudetto.

In attesa di incontrare per la prima volta da avversario Rino Gattuso (in realtà la seconda se si conta l’amichevole contro il Sion, ndr), l’account ufficiale su twitter del Milan, ha ricordato la sfida del 1° maggio 1988 quando i rossoneri di Sacchi superarono 3-2 il Napoli di Maradona, conquistando, di fatto, il primo Scudetto dell’era Berlusconi.