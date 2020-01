Verso Milan-Udinese, i precedenti con Pairetto

Milan-Udinese sarà un match valido per la prima giornata del girone di ritorno: ecco i precedenti con Pairetto

Ecco la designazione arbitrale per il match di domenica ore 12:30 tra Milan-Udinese di Serie A. Pairetto sarà il direttore di gara affiancato dagli assistenti De Meo e Santoro. Al Var e Avar Calvarese e di Iorio, invece Prontera sarà il quarto uomo.

Sono solo tre i precedenti del fischietto nato a Torino: due vittorie e un pareggio il bilancio totale per i rossoneri, che quindi con Pairetto non hanno ancora mai perso. Molto più fitti invece i trascorsi con l’Udinese, che conta ben 9 precedenti con il direttore di gara. Le statistiche in questo caso non sono particolarmente positive (5 sconfitte, 3 vittorie e 1 pareggio)