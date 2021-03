Verso Milan-Sampdoria: Ranieri non recupera un suo importante giocatore

Milan-Sampdoria: Claudio Ranieri non recupererà Ekdal, centrocampista doriano, fondamentale nello scacchiere del tecnico…

Sorriso amaro per Claudio Ranieri, che da una parte tira un sospiro di sollievo, in quanto Albin Ekdal, centrocampista della sua Sampdoria non ha riportato uno stiramento al flessore ma una piccola lesione: per questo motivo dunque non è stato registrato un infortunio grave.

Il giocatore, però, a San Siro contro il Milan non vi sarà: rischia di saltare il match anche contro il Napoli, per essere presente nella sfida contro l’Hellas Verona. Lo riporta il Secolo XIX.