Verso Milan-Celtic: come arrivano al match le due compagini

Verso Milan-Celtic: ecco come arrivano al match le due compagini. Una vittoria potrebbe regalare la qualificazione ai rossoneri

Milan-Celtic streaming: giovedì 3 dicembre, alle ore 18:55, i rossoneri scenderanno in campo a San Siro in un match valido per il quinto turno dei gironi di Europa League. Una sfida cruciale per gli uomini di Pioli, che devono provare a sbrigare al più presto la pratica qualificazione. In testa alla classifica del girone c’è il Lille con 8 punti, mentre il Milan è sotto di una lunghezza a quota 7.

Rincorre lo Sparta Praga con 6 punti, mentre ormai spacciato il Celtic fermo a quota 1. A fine ottobre i rossoneri avevano sbancato Glasgow con un agevole 3-1. Domani Romagnoli e compagni potrebbero strappare matematicamente il biglietto per i sedicesimi: basterebbe una vittoria e contemporaneamente una sconfitta dello Sparta Praga contro il Lille.