Verso Milan Atalanta, Kessie salta la sfida contro i rossoneri: ecco svelato il motivo

Tegola per i nerazzurri in vista della sfida contro il Milan: Kessie e Raspadori costretti al forfait per la trasferta

In vista della delicata sfida di campionato in programma domenica a San Siro contro il Milan, l’Atalanta dovrà fare a meno di due pedine fondamentali dello scacchiere tattico: Franck Kessie e Giacomo Raspadori. L’infermeria bergamasca si riempie nei momenti chiave della stagione, privando la squadra di alternative di altissimo spessore per un match ad alto coefficiente di difficoltà.

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Il centrocampista ivoriano non potrà così vivere il suo ex match da ex nello stadio che lo ha visto protagonista per anni. Kessie, fermatosi alla vigilia della sfida di Conference League contro il Pafos, è costretto a fermarsi a causa di una distrazione di basso grado al polpaccio della gamba destra, un infortunio che richiede i necessari tempi di recupero e lo terrà lontano dal rettangolo verde per le prossime uscite.

La ricaduta di Raspadori e gli accertamenti in corso

Situazione da monitorare con attenzione anche per quanto riguarda il reparto offensivo. Durante la seduta di ripresa mattutina al centro sportivo di Zingonia, Giacomo Raspadori si è limitato esclusivamente alle terapie mediche in attesa di sottoporsi agli approfondimenti diagnostici del caso. L’attaccante ha accusato una fitta alla coscia destra la sera precedente, proprio nel momento in cui calciava il calcio di rigore del momentaneo 2-0.

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Il fastidio muscolare riaccende l’allarme legato al recente passato dell’attaccante, fermatosi già lo scorso 28 settembre durante l’impegno con la Nazionale Italiana in Nations League a Bursa contro la Turchia. In quell’occasione gli esami avevano evidenziato una distrazione di basso grado al bicipite femorale, un precedente che impone massima cautela allo staff medico nerazzurro per evitare rischi di ricadute prolungate.