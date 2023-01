Verso Lazio-Milan, Sarri ritrova Gila e Lazzari: out solo Immobile

Sarri ritrova Gila e Lazzari per il match contro il Milan: l’unico assente nella Lazio sarà solo Immobile

Nella sfida di domani contro il Milan, Maurizio Sarri avrà a disposizione il gruppo quasi al completo visto che l’unico assente sarà l’infortunato Ciro Immobile.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tornano invece a disposizione Lazzari, che ha saltato l’ultimo match di campionato contro il Sassuolo per squalifica, e il difensore Gila, il quale ieri ha lavorato nuovamente in gruppo insieme ai compagni.