Verso Lazio-Milan: Inzaghi conferma Milinkovic, ma rischio doppia assenza

Tante incognite di formazione per Simone Inzaghi in vista della gara di domani contro il Milan. Petrucci a Sky Sport ha fatto il punto:

«Due dubbi per Inzaghi relativi alle condizioni fisiche di Leiva e Luis Alberto: non erano al 100% a Napoli e lo si è visto, vediamo che tipo di allenamento faranno oggi. Altro dubbio riguarda il ruolo di Marusic: confermarlo nei tre difesa o spostarlo al centrocampo come quinto?

Nel primo caso giocherebbe Fares come esterno, nel secondo sarebbe Patric ad uscire dalla panchina. Non ci sono dubbi sugli altri con Milinkovic-Savic che è il giocatore più in forma; confermati anche Correa e Immobile davanti.

Simone Inzaghi si prenderà tutto il tempo per decidere; domani si gioca la stagione: inevitabilmente la corsa Champions passa dalla partita di domani sera».