Il derby per Supereroi: Theo Hernandez come Flash. La carica della Gazzetta dello Sport in vista della sfida di domenica sera

La Gazzetta dello Sport comincia già a far respirare il clima del derby pubblicando in prima pagina un titolo come: “Derby per Supereroi”.

Inoltre, alcuni giocatori simbolo di Inter e Milan sono stati paragonati ai grandi eroi dei fumetti: Theo per esempio viene accostato a Flash.