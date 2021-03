Verso Fiorentina-Milan: ultime e probabili formazioni del match in programma domenica e valido per la ventottesima giornata di Serie A

FIORENTINA – Mister Prandelli dovrà fare a meno degli indisponibili Biraghi, Kokorin e Igor. 3-5-2 il modulo con cui i viola affronteranno i rossoneri. Il trio difensivo, a protezione di Dragowski, sarà composto da Milenkovic, Pezzella e Quarta. Ali di centrocampo Caceres e Venuti, mentre nel cuore della mediana vedremo Bonaventura, Pulgar e Castrovilli. Davanti spazio alla coppia Ribery-Vlahovic.

MILAN – Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. il tecnico rossonero deve fare ancora la conta degli infortunati: saranno indisponibili per il match Leao, Rebic, Calabria, Mandzukic, Romagnoli e Maldini. In difesa dunque, a protezione di Donnarumma, spazio a Theo Hernandez, Tomori, Kjaer e Dalot. Quest’ultimo in ballottaggio con Kalulu. A metà campo dovrebbe esserci Tonali al fianco di Kessie. Davanti invece ci sarà il ritorno dal primo minuto di Ibrahimovic. Alle sue spalle Saelemaekers, Calhanoglu e Krunic.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martínez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Ribery, Vlahovic. All.: Prandelli.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli.