Verso Benevento-Milan: come arrivano le due compagini alla sfida

Verso Benevento-Milan: ecco come arrivano le compagini di Inzaghi e Pioli alla sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A

I rossoneri ospiti del club campano in un match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 3 gennaio alle ore 18:00. E’ la prima partita del nuovo anno e quindi, in un certo senso, una dichiarazione di intenti per le ambizioni degli uomini di Pioli. Le assenze per infortunio sono ancora pesanti e i rossoneri dovranno conviverci ancora per qualche partita.

Per il match però sono stati recuperati Castillejo e Kjaer, in aggiunta al rientro dalla squalifica di Kessie. Il Benevento del grande ex Pippo Inzaghi sta vivendo una prima metà di stagione pregna di soddisfazioni: 18 punti, decima posizione in classifica e zona retrocessione distante di ben 8 punti. Benevento-Milan live: non sarà facile quindi per i rossoneri trovare la via dei tre punti, che d’altra parte è però l’unica che può continuare ad alimentare i sogni scudetto di questo Diavolo.