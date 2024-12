Verona Milan, Fonseca non si sente a rischio e chiede la fiducia, ma serve una vittoria

Verona Milan, Paulo Fonseca non si sente a rischio, seppure la sua posizione è in bilico, e chiede la fiducia: ma serve una vittoria

Verona Milan sarà una gara decisiva per il futuro dei rossoneri nella lotta Champions e nella posizione in classifica. Paulo Fonseca, però, non sente pressione e, anzi, chiede la fiducia della società e dei tifosi.

L’allenatore portoghese crede ancora nei suoi ragazzi e nell’obiettivo Champions. La rincorsa ai primi posti, però, deve iniziare già da sta sera contro l’Hellas. Un match fondamentale che darà tante risposte.