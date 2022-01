Vernazza: «L’effetto Coppa d’Africa si abbatte sul Milan»

Dalle colonne della Gazzetta, il giornalista Sebastiano Vernazza lancia l’allarme sul Milan, in vista della partita contro la Roma

Dalle colonne della Gazzetta, il giornalista Sebastiano Vernazza lancia l’allarme sul Milan, in vista della partita contro la Roma:

«L’effetto Coppa d’Africa sta per abbattersi sul Milan. Kessie e Bennacer sono volati via, verso le rispettive nazionali, Costa d’Avorio ed Algeria, e lì nel mezzo Stefano Pioli sembra condannato alla scelta di Bakayoko, fin qui abbastanza auto-distruttivo, quando ha goduto di spazi. José Mourinho preparerà la sua partita preferita, di resistenza e ripartenza, film rivisto di recente a Bergamo: non crediamo che per il Milan sarà facile sbrogliare il gomitolo Roma».