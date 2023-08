Veretout chiude la porta al Milan: «Il mercato per me non esiste»

Il Milan pensa a Jordan Veretout in caso di addio di Krunic. L’ex Roma chiude però le porte ad un suo possibile trasferimento

Tra i nomi fatti per il mercato Milan in entrata c’è anche quello di Jordan Veretout. I rossoneri pensano al centrocampista ex Roma, ora al Marsiglia, in caso di cessione di Krunic. Il centrocampista francese ha parlato così nel corso della conferenza stampa, rispondendo alle voci sul suo futuro.

LE PAROLE – «Sono molto felice di essere all’OM, il più grande club di Francia. Per me non c’è nessun mercato. Dipende dal club, ma credo che tutti i giocatori qui siano concentrati solo sull’OM. Domani abbiamo una partita cruciale e siamo tutti uniti».