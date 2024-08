Venturato sulla lotta SCUDETTO: «L’Inter è la FAVORITA ma questa squadra può insidiarla». Le dichiarazioni

Intervistato da TMW, Roberto Venturato, allenatore, ha parlato così della prossima Serie A non citando il Milan tra le contendenti allo scudetto.

PAROLE – «La Serie A rimane sempre un campionato affascinante con squadre di grande livello che stanno cercando di insidiare l’Inter, che rimane la favorita per l’organico e per quanto fatto in questi anni. Napoli da Scudetto? Sicuramente ha preso un allenatore con grande mentalità e voglia di dimostrare ancora una volta di essere in grado di costruire una squadra di livello. Il Napoli può insidiare le certezze di un’Inter che è sempre forte».