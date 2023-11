Ventura sullo scudetto: «Lo può perdere solo una squadra. Il Milan...»

Gian Piero Ventura, ex tecnico del Torino tra le altre, ha commentato la corsa scudetto: la sua analisi su Milan e Inter

Intervistato da TMW, Gian Piero Ventura ha parlato così del Milan e della corsa scudetto:

«Credo che stia pagando una serie di infortuni che lo hanno penalizzato. Quando ci sono tutti il Milan è competitivo. Non ha una rosa come quella dell’Inter. Se l’Inter non porta a casa il campionato è in un certo senso un fallimento. Ha la rosa migliore, ci sono qualità e disponibilità. Tutto per centrare l’obiettivo».