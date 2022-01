Venezia Milan, occhi puntati su Brahim Diaz e Theo Hernandez: ecco perché

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan scende in campo oggi alle 12:30, per sfidare il Venezia. Occhi puntati su Brahim Diaz e Theo Hernandez. Sono loro, infatti, i protagonisti di una curiosa statistica apparsa sul sito ufficiale del club rossonero:

«Nella partita d’andata, Brahim Díaz ha segnato il suo primo – e finora unico – gol in Serie A (dei sette totali in carriera) a San Siro. Sempre nella sfida dello scorso 22 settembre, Theo Hernández ha registrato un gol e un assist nello stesso incontro di Serie A per la prima e sinora unica volta in carriera».