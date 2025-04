Condividi via email

Venezia Milan, Fofana tra i migliori in campo: la pagella! Ha trascinato i rossoneri… Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, tra i migliori in campo del Milan nella sfida vinta ieri per 0-2 sul campo del Venezia c’è sicuramente Fofana, centrocampista rossonero autore di una grande partita fisica e di costanza. Questo il giudizio de La Rosea:

PAGELLA – “Conceiçao lo toglie nel finale, il Venezia spinge e qualcuno trema: aveva trascinato il Milan. Assist per Pulisic sull’1-0“.