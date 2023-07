Veliz Milan: concorrenza, costi e strategia. Tutti gli aggiornamenti sul giovane attaccante del Rosario Central

Di recente il Milan ha messo gli occhi su Alejo Veliz, giovane attaccante argentino di proprietà del Rosario Central, valutato circa 14 milioni di euro.

L’attaccante sarebbe anche un obiettivo del Torino, che nelle prossime ore incontrerà il suo agente arrivato ieri in Italia. A riportarlo è Calciomercato.com. In corsa c’è anche il Milan, in attesa di possibili concreti passi avanti.