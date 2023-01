Vasquez: «Milan? La chiamata mi ha sorpreso, voglio lo scudetto»

Devis Vasquez, portiere del Milan, ha rilasciato un’intervista a Caracol Radio soffermandosi sul suo arrivo al Milan

«Il mio agente è stato in Italia e mi ha detto che c’erano delle squadre interessate. Erano Salernitana e Udinese ma alla fine mi disse che non si poteva fare più nulla: mi voleva il Milan. Rimasi senza parole, la notizia mi sorprese anche se c’erano anche altri club»

AMBIZIONI – «Io voglio essere tra i migliori cinque portieri della storia. Ho parlato con Paolo Maldini e so che devo conquistarmi il posto da titolare. Quando sono arrivato in Italia tutti sono rimasti sorpresi che parlassi italiano. Mi piace giocare molto con i piedi, entrambi. Parlo molto con i compagni, è una cosa molto importante per un portiere. Bisogna aiutarsi a vicenda»

NAZIONALE – «Voglio guadagnarmi il posto da titolare anche nella Colombia, è un sogno che ho sin da bambino. La convocazione per la partita contro gli Stati Uniti? Non è una partita organizzata dalla Fifa quindi il club non è obbligato a prestarmi, vedremo cosa succederà»

SCUDETTO E CHAMPIONS – «Mi piacerebbe vincere lo Scudetto: è una sfida importante, il campionato è molto competitivo. Ovviamente mi piacerebbe vincere anche la Champions League»