Van der Meyde: «Ibrahimovic? Vi dico cosa abbiamo combinato da ragazzi»

Van der Meyde è stato un grande ex dell’Ajax ed ha militato anche in Serie A, nell’Inter: le sue parole su Zlatan Ibrahimovic

Van der Meyde ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Ecco le sue parole su Ibrahimovic:

«Cosa mi viene in mente se penso a Ibrahimovic? Alle famose corse in macchina per Amsterdam. Zlatan aveva

una Mercedes, Mido una BMW. Ogni tanto prendevano le auto e si sfidavano ad alta velocità. Eravamo ragazzi…».