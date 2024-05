Van Bommel Milan: NOVITA’ sul possibile sostituto di Pioli. Cosa succede in queste ore per l’ex centrocampista rossonero

Secondo quanto riferito da Antonio Vitiello su X, tra le valutazioni che sta facendo il Milan in queste ore circa il nuovo allenatore per la prossima stagione, sono in risalita le quotazioni che portano a Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero ed attuale tecnico dell’Anversa.

L’altra opzione molto calda, invece, porta a Paulo Fonseca del Lille. Gli altri nomi, al momento, restano sullo sfondo: da Conceicao a Conte, passando per De Zerbi.