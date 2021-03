Van Basten, ancora polemiche. Renica: «Loro rubarono una Coppa Italia»

Continua la polemica sulle dichiarazioni di Marco Van Basten in merito allo Scudetto del 1990 vinto dal Napoli

Le dichiarazioni di Marco Van Basten in merito allo Scudetto del 1990 stanno facendo decisamente discutere. Dopo le parole di Perinetti ed Alemao, questa volta a rispondere all’olandese è un altro ex Napoli, Alessandro Renica. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

«Non accetto lezioni da loro. Non dovrebbero parlare di furto loro che a Bergamo rubarono una Coppa Italia. Loro ne hanno combinate di cotte e di crude ma avevano il potere dei Media. Moneta ad Alemao così come a me a Pisa andavano puniti. Quello Scudetto lo vincemmo meritatamente anche se non giocammo benissimo quell’anno.»