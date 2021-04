Valzer di difensori in Serie A, il Milan coinvolto nella girandola

Nella prossima sessione di mercato potrebbe esserci un valzer di difensori. Il punto sul Milan

Nella prossima sessione di mercato potrebbe esserci un valzer di difensori. Un giro di trasferimento che potrebbe coinvolgere molti club di Serie A, Milan compreso.

Daniele Rugani si è ambientato bene a Cagliari, ma un’eventuale retrocessione rischia di far saltare il riscatto dalla Juventus. A quel punto il giocatore punterebbe ad un altro club di alta classifica, con preferenza per Roma e Milan. I rossoneri devono valutare bene il rinnovo di Romagnoli e il riscatto di Tomori.

L’intenzione è tenerli tutti e due, ma il capitano al momento chiede troppo per il rinnovo. In caso di rottura con Raiola, potrebbe esserci la cessione per evitare di perdere il centrale a costo zero.

Milenkovic partirà quasi sicuramente in estate. Il contratto scade l’anno prossimo e Commisso accetterà qualsiasi tipo di proposta. In passato Maldini aveva parlato con l’agente, ma ora anche altre squadre si sono fatte avanti.

Infine c’è Ibanez della Roma che fa gola ad Antonio Conte. L’Inter potrebbe inserire un altro centrale nella propria rosa e il primo nome nella lista sarebbe il difensore dei giallorossi.