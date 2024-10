Valore Milan, rossoneri al secondo posto in classifica in Serie A secondo il CIES. Ecco la lista completa e i dettagli

Valore Milan, secondo l’ultimo studio dell’osservatorio calcistico CIES i rossoneri sono al secondo posto in classifica in Serie A

Il valore del Milan, secondo l’ultima analisi dell’osservatorio calcistico CIES, piazza i rossoneri al secondo posto in classifica in Serie A. Ecco la lista completa in Italia:

1. Inter – 800 milioni di euro

2. Milan – 762

3. Juventus – 697

4. Napoli – 598

5. Atalanta – 586

6. Roma – 449

7. Bologna – 383

8. Fiorentina – 299

9. Lazio – 289

10. Torino – 219

11. Udinese – 178

12. Genoa – 153

13. Lece – 135

14. Parma – 122