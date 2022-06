Vaciago: «La maleducazione è stata la peggior papera di Donnarumma». Il commento del direttore di Tuttosport

Guido Vaciago su Tuttosport apostrofa così Donnarumma dopo le dichiarazioni post Germania-Italia.

Le sue parole: «La maleducazione è stata la peggiore papera di Donnarumma. Comprensibile tensione e frustrazione, ma altri grandi campioni non si sarebbero rivolti così a un giornalista per rispondere a una domanda posta in modo pacato e analitico».