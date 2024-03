Usa Giamaica: la scelta ufficiale di formazione su Pulisic e Musah

Tra poco in campo Usa e Giamaica. Le formazioni ufficiali per il match di CONCACAF e la scelta su Pulisic e Musah

Manca poco al calcio d’inizio del match valido per le semifinali in gara unica di CONCACAF tra USA e Giamaica. Sono ufficiali le formazioni e le scelte dei due allenatori. In tal senso prevedibile la scelta su Pulisic, che sta attraversando un momento d’oro al Milan.

Titolare anche il compagno in rossonero Musah a centrocampo, insieme ad un’altra conoscenza del calcio italiano McKennie.