unitedperlitalia – Domina la squadra virtuale di Immobile

La supersfida tra giocatori di serie A e grandi ex a Fifa 20 termina con la vittoria della squadra di Ciro Immobile; bene l’ex Milan Vido.

Una serata di divertimento per una buona causa: i giocatori di serie A si sono sfidati online su Fifa 20 per raccogliere fondi da donare alla protezione civile per la campagna #unitedperlitalia.

Una supersfida tra stelle della serie A ed ex glorie al più famoso dei videogame vinta dalla squadra capitanata da Ciro Immobile che forma una grande coppia con il Cholito Simeone, 4 gol a testa per loro così come per l’ex Milan Luca Vido nella squadra capitanata da Alessandro Florenzi.