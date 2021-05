Under 21, Nicolato fiducioso: «Ecco le mie sensazioni»

Nicolato ha da poco rinnovato il contratto con la FIGC e punta al quarto di finale dell’Europeo seppur con qualche difficoltà

Il Ct dell’Under 21 Nicolato sta preparando il quarto di finale dell’Europeo con il Portogallo in programma lunedì 31 maggio. Queste le sue parole rilasciate oggi prima della seduta di allenamento:

RINNOVO – «Non è stato un rinnovo semplice e il merito va soprattutto alla Federcalcio, alle persone che hanno lavorato con me che hanno dimostrato grande stima e grande interesse per il lavoro che faccio. Questa sicuramente è stata una carta molto importante nella decisione di proseguire questo lavoro che mi piace, che mi stimola molto»

PROGETTO OK – «Mi piace questa voglia di proseguire e di migliorarci che ci deve contraddistinguere. Sono molto felice, quello che conta qui è la Nazionale, sono i giocatori, e continuare questo progetto di ringiovanimento anche della Nazionale A nel quale siamo molto coinvolti. Siamo riusciti a far convivere vari ritiri e questo rende orgoglioso non solo me, ma anche le tante persone che non hanno la vetrina che posso avere io e sono determinanti in questo. Il nostro staff in particolare è stato di grande livello, sono molto felice di continuare»

QUALCHE ASSENZA – «Abbiamo un buon gruppo di giocatori. Fra squalifiche, Nazionale A e infortuni purtroppo ne mancano una quindicina, ma devo dire che quelli che sono qui sono in buone condizioni: Non abbiamo avuto altri tipi di intralci, se non qualche giocatore che è arrivato giocando poco, però non possiamo essere perfetti. Ho visto grande disponibilità come sempre, i giocatori vengono molto volentieri in Nazionale e questa è una cosa che ci gratifica molto perchè vuol dire che sono consapevoli che stiamo facendo di tutto per valorizzarli»