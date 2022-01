Un errore clamoroso di Serra complica la corsa scudetto del Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan cade a San Siro per un errore clamoroso del giudice di gara Serra, che toglie il gol a Messias in pieno recupero. I rossoneri non hanno brillato nel secondo tempo ma alla fine erano riusciti a trovare la via della rete. Sorpasso all’Inter negato e beffa finale (Spezia in gol a tempo scaduto) che ha di fatto spento momentaneamente le speranze scudetto al Diavolo.

Lo scrive l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, che definisce “macroscopico”, grave, gravissimo um errore di questo tipo a questi livelli. Ora il riscatto contro la Juventus ma prima servirà digerire una sconfitta tuttosommato alquanto immeritata dopo le innumerevoli occasioni da gol create in tutto l’arco del match.