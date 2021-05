Un altro club di Serie B si muove per Colombo: le ultime

Lorenzo Colombo, di ritorno al Milan dopo il prestito alla Cremonese, potrebbe presto tornare in Serie B. Le ultime

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Lorenzo Colombo, di ritorno al Milan dopo il prestito alla Cremonese, potrebbe presto tornare in Serie B. Il centravanti cresciuto nel settore giovanile rossonero è stato infatti richiesto dalla Spal.

Per il classe 2002 in questa stagione in Serie B solo un gol siglato in 13 presenze con la maglia della Cremonese.