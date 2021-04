Lorenzo Colombo: «Vi racconto le mie sensazioni nell’allenarsi con Ibra»

Lorenzo Colombo ha dichiarato di ritenersi molto fortunato ad aver avuto la possibilità di allenarsi con Ibra. Elogi anche per Pioli

Lorenzo Colombo, intervistato da goal.com, ha parlato della sua esperienza nel Milan, dagli allenamenti con Zlatan Ibrahimovic al rapporto con Stefano Pioli:

«Potersi allenare con Ibra è una fortuna immensa e inspiegabile. Ibrahimovic come tutti sappiamo ha fatto la storia del calcio, ritrovarselo ad inizio carriera nella stessa squadra è un privilegio che in pochi hanno. Io sono stato molto fortunato, ho cercato di prendere tutto quello che potevo, soprattutto osservandolo, osservando i dettagli, spero che mi possa servire in futuro. A me personalmente aiuta molto il suo rimprovero, perché lui durante gli allenamenti si aspetta sempre il massimo e non puoi mai sbagliare, se sbagli arriva il suo rimprovero. Per me questa è una cosa costruttiva, ti fa stare sul pezzo, ti porta ad alzare l’asticella e ovviamente alzando l’asticella si migliora. Devo ringraziarlo per questo, il suo modo di fare aiuta secondo me».

SU PIOLI: «Mister Pioli è sicuramente un ottimo allenatore, lo ha dimostrato. Una dote importante che ha secondo me è il dialogo con il gruppo: c’è anche un rapporto umano tra il gruppo e il mister, questa è una cosa fondamentale perché alla lunga, soprattutto nelle partite che contano, questi valori devono emergere per dare qualcosa in più e portare il risultato a proprio favore».