Ultim’ora – Adriano Galliani ricoverato in ospedale per Covid

Ultim’ora: l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è stato ricoverato in ospedale per l’aggravarsi dei sintomi da Covid-19

Adriano Galliani è stato ricoverato in ospedale. Come riportato infatti da liberoquotidiano.it, l’ex dirigente rossonero ha subito un peggioramento generale della sintomatologia da Covid-19 e per questo motivo è stato trasferito in ospedale in via precauzionale.

Ricordiamo che l’ad del Monza era risultato positivo al tampone nelle scorse settimane, come annunciato dallo stesso club lombardo.