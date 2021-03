Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Ore 14.00 – Lazio, Immobile riceve la Scarpa d’oro: «La dedico ai tifosi» – In una cerimonia al Campidoglio, Ciro Immobile ha ricevuto la Scarpa d’oro per la stagione 2019-2020: «Vedere questo premio così da vicino è una soddisfazione enorme. È emozionante leggere il mio nome dopo questi grandi campioni, mi riempie di orgoglio». Le parole dell’attaccante

Ore 13.15 – Roma, Fonseca può sorridere: Dzeko si allena con la squadra – Dopo l’infortunio di due settimane fa, l’attaccante bosniaco è tornato ad allenarsi a Trigoria con il gruppo. Buone notizie, quindi, in casa giallorossa.

Ore 12.45 – Benevento, un membro dello staff positivo al Covid-19: attesa per i nuovi tamponi – Un membro dello staff del Benevento sarebbe risultato positivo al Covid-19. La squadra è ora in attesa dei risultati dei nuovi tamponi svolti. La notizia

Ore 12.15 – Roma, Juan Jesus positivo al Covid-19 – A seguito di un contatto con un positivo, il difensore della Roma Juan Jesus è risultato anch’esso positivo al Coronavirus. La notizia

Ore 11.34 – Slitta ancora la decisione su Lazio Torino – La decisione del Giudice Sportivo in merito a Lazio Torino potrebbe tardare. Mastrandrea è chiamato a decidere tra il rinvio o il 3 a 0 a tavolino per i biancocelesti, ma potrebbe prendersi anche altro tempo. Come spiega il Corriere dello Sport, la decisione, inizialmente attesa per venerdì, potrebbe non arrivare in settimana. Il Giudice potrebbe infatti girare le carte alla procura Federale e dunque far slittare la sentenza.

Ore 11.22 – Sinisa torna alla Samp? – Massimo Ferrero corteggia Mihajlovic ma ci sono due ostacoli al ritorno in blucerchiato per il tecnico del Bologna. Ecco quali.

Ore 10.48 – Quattro squadre di Serie A su Belotti – La trattativa per il rinnovo di Andrea Belotti con il Torino è ferma e non è escluso un suo addio a fine stagione. Sarà addio a fine stagione?

Ore 10.23 – Roma, rinnovo Mkhitaryan – Importanti aggiornamento per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan con la Roma. La firma può arrivare a breve.

Ore 10.05 – Napoli, Osimhen titolare – Victor Osimhen è in vantaggio su Dries Mertens per una maglia da titolare domenica sera contro il Milan. I dettagli verso la gara di San Siro.

Ore 9.45 – La rabbia di Nedved – Pavel Nedved è una furia dopo l’eliminazione dalla Champions League: la reazione del vicepresidente della Juventus.

Ore 9.33 – Riunione ECA – A partire dal 2024 la Champions League sarà a 36 squadre con classifica unica e doppia fase (gruppi ed eliminazione diretta). I dettagli

Ore 9.02 – Lazio, buone notizie per Inzaghi – Luiz Felipe corre verso il recupero: fissata la data del rientro in campo del giocatore brasiliano, che ha subito un intervento.

Ore 8.33 – Chiellini si ritira? – Sfuma il sogno Champions per il capitano della Juventus. Lo scenario di un ritiro a fine stagione si fa concreto. I dettagli.

Ore 8.02 – Pirlo vs Agnelli – Come rivelato dallo stesso Andrea Pirlo nella conferenza stampa post Juve-Porto, dopo la partita più dura della stagione c’è stato subito un confronto tra il tecnico bianconero e il presidente Andrea Agnelli. Ecco cosa si sono detti.