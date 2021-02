Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 14.00 – Verona, le parole di Juric in conferenza stampa – Il tecnico del Verona ha parlato in conferenza stampa: «Udinese? Arrivano da tanti risultati utili e difficilmente prendono gol». Le sue parole

Ore 13.45 – Spezia, mercoledì il closing – Lo Spezia è pronto a diventare americano. Il giorno della storica svolta per il club ligure è fissato a mercoledì, quando a Milano arriveranno le firme presso il notaio.

Ore 13.30 – Atalanta, le parole di Gasperini in conferenza stampa – Il tecnico della Dea ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Torino. Le sue parole.

Ore 13.00 – Ibrahimovic ascoltato dalla Procura – Zlatan Ibrahimovic è stato ascoltato questa mattina dalla Procura della FIGC in merito al durissimo scontro avuto con Romelu Lukaku nei quarti di Coppa Italia. Molto presto sarà sentito anche l’attaccante belga.

Ore 12.30 – Fiorentina, Commisso parla del Viola Park – Il presidente viola ha parlato della costruzione del nuovo centro sportivo della Fiorentina. Le sue parole.

Ore 12.15 – Cagliari, le parole di Rugani – Il difensore rossoblù si è presentato in conferenza stampa: «Sono pronto dal punto di vista sia fisico che mentale. Aspetto da tempo di scendere in campo». Le sue parole.

Ore 12.00 – Lazio, il comunicato su Strakosha – La Lazio ha voluto fare chiarezza sulle condizioni del portiere biancoceleste. Il comunicato

11.10 – Crotone, Stroppa: «Il Milan è la mia infanzia, ma non posso emozionarmi» – L’allenatore del Crotone ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, dove ha parlato anche del suo rapporto con il Milan: «Sono i colori che ti restano dentro. Sei abituato a giocarci dentro, non contro. Io non vedo il Milan come lo vedono tutti. Vedo la mia infanzia». Le parole

Ore 10.33 – Serie A, i fondi fanno un passo indietro: fumata grigia sui diritti tv – Nell’Assemblea di Lega di ieri non si è giunti a un accordo con i fondi, anzi ci sarebbe stato un passo indietro. Inter e Juventus si sarebbero ora dette contrarie. La notizia

Ore 10.05 – Genoa, Czyborra: «Con Ballardini è cambiato tutto» – Il difensore del Genoa ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX: «A cambiare sono stati la vicinanza della mia famiglia, l’aiuto di mio fratello che mi ha fatto un po’ da tutor. E poi sicuramente la fiducia dell’allenatore, per me è cambiato tutto». Le parole

Ore 9.20 – Napoli, Ghoulam positivo al Covid-19: il comunicato – Attraverso una nota ufficiale, il Napoli ha comunicato la positività al Covid-19 di Ghoulam: «Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio».

Ore 9.05 – Juve Roma, la sfida infinita e gli ultimi incroci mancati. Per il momento – Dzeko e Allegri, gli incroci mancati che scaldano la sfida tra Juve e Roma allo Stadium. Pirlo, intanto, è a caccia della sesta vittoria consecutiva. L’editoriale

Ore 8.45 – Gravina e la riforma dei campionati: «Serve un intervento strutturale» – Sulle pagine del Corriere della Sera Gabriele Gravina parla della riforma dei campionati: Non dobbiamo affrontarla solo in termini quantitativi, cioè quante squadre si tagliano e in quale Lega. Serve un intervento strutturale». Le parole

Ore 8.20 – Riapertura stadi, incontro positivo Lega-Cts: mille tifosi in primavera –Nella giornata di ieri c’è stata una riunione tra la Lega e il Cts dove si è parlato della possibile apertura degli stadi sia in campionato che per i prossimi Europei. La notizia