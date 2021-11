Ultime Notizie Serie A: il day after del fallimento azzurro, parla Immobile

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.10 – Accesso agli stadi solo per i vaccinati? Il Governo ci sta pensando. I dettagli – Il Governo starebbe pensando di garantire l’accesso agli stadi solo per i vaccinati. La notizia

Ore 12.30 – Immobile: «Non ci voleva questo passo falso dell’Italia. Nei playoff a marzo…» – Ciro Immobile ha parlato all’evento Un calcio all’inclusione, soffermandosi sul suo infortunio e sulla Nazionale. Le dichiarazioni

Ore 11.40 – Vezzali: «Italia fuori dai Mondiali? È qualcosa di lontano anni luce» – Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo sport, ha parlato all’indomani del pareggio tra Irlanda del Nord e Italia. Le parole

Ore 11.00 – Inter, Calhanoglu: «Volevo una nuova sfida, ora sono in un grande club» – Il centrocampista dell’Inter Calhanoglu ha parlato della sua scelta di trasferirsi in nerazzurro. Le parole

Ore 10.05 – Italia, marzo è vicino: poco tempo per nuovi innesti. Lucca e Spinazzola le uniche armi – Il c.t. dell’Italia Mancini cerca il modo per risollevare il gruppo, ma gli spareggi di marzo sono vicini e difficilmente si troveranno nuovi elementi. La notizia

Ore 9.15 – Juventus, infortunio Dybala: nuove ansie in vista della Lazio. Le ultime – Paulo Dybala non ha ancora smaltito l’infortunio muscolare patito in Nazionale, ora è in dubbio per il match contro la Lazio. La notizia

Ore 8.40 – Italia, Sacchi duro: «Azzurri cotti e anche un po’ presuntuosi…» – L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha analizzato la disfatta dell’Italia che dovrà passare dagli spareggi per accedere al prossimo Mondiale. Le parole

Ore 8.20 – Nord Irlanda-Italia, un fallimento lungo 70 giorni – Lo sterile e stucchevole zero a zero di Nord Irlanda-Italia ci ricaccia nell’incubo playoff per la qualificazione ai Mondiali. L’editoriale