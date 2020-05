Ufficiale, via libera agli allenamenti individuali dal 4 maggio per il calcio

Ufficiale, il Viminale ha dato il via libera per la ripresa degli allenamenti individuali per i club di Serie A da domani 4 maggio

Adesso è ufficiale il Viminale ha dato il via libera per gli allenamenti individuali in aree pubbliche o private di tutte le squadre di Serie A a partire da domani 4 maggio. La decisione permetterà dunque ai giocatori del Milan di poter lavorare, a distanza, anche nel centro sportivo di Milanello.

Un grande passo verso la ripresa del campionato allineando così anche gli sport collettivi alla fase due decretata dal Governo che aveva inizialmente posto per il 18 maggio la ripresa per il calcio.